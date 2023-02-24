أوكرانية حاصلة على نوبل تطالب بإعادة أطفال بلادها من روسيا

دعت أوليكسندرا ماتفيتشوك الأوكرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، منظمات المساعدة الدولية اليوم الجمعة، إلى فعل المزيد في روسيا لإعادة الأطفال الذين قد جرى ترحيلهم إلى هناك خلال الحرب.

وقالت الناشطة الحقوقية ماتفيتشوك في مقابلة مصورة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الطفولة "يونيسيف"، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لديهم مكاتب في روسيا وموارد لإعادة الأطفال "الذين جرى ترحيلهم" إلى أوكرانيا.

وترأست ماتفيتشوك مركز الحريات المدنية في أوكرانيا، والذي نال جائزة نوبل للسلام العام الماضي، مع نشطاء حقوقيين من بيلاروس وروسيا.

وقالت: "نحن بحاجة لجهود إنسانية لأنه جرى ترحيل الكثير من الأوكرانيين، قسرا، إلى روسيا. ويجب على المنظمات أن تحاول على الأقل فعل ذلك".

وأضافت أنه "يعاد تثقيفهم" الآلاف من الأطفال في مخيمات. و"يجب وقف عملية تآكل الهوية الأوكرانية. والمساعدة مطلوبة حتى يمكن لهؤلاء الأشخاص مغادرة روسيا".

وتنفي روسيا الاتهام بأنه يتم خطف الأشخاص و"إعادة تثقيفهم". وتقول موسكو إن الأوكرانيين يتم نقلهم إلى بر الأمان بعد القتال.