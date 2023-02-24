تنطلق أعمال الدورة الـ15 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية، اليوم الجمعة، بأبوظبي، برئاسة وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، ووزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية -في بيان- أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة، كانت جرت على مستوى الخبراء، منذ أول أمس /الثلاثاء/ بأبو ظبي، برئاسة المدير العام لشؤون البلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية، نور الدين خندودي، ومديرة إدارة المكاتب والملحقات التجارية بوزارة الاقتصاد، هند اليوحه.

وأكد رئيسا الوفدين على عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية التاريخية التي تعكس القواسم المشتركة وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين، كما أبرزا أهمية آلية اللجنة المشتركة كمنصة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفعها نحو مستويات أكثر زخما، وعلى دورها المحوري في تحديد قطاعات التعاون ذات الأولوية للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب الطرفان عن تطلع حكومتي البلدين إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية جديدة في قطاعات التعاون التي ستتناولها مناقشات اللجنة المشتركة، وضرورة العمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة منها، بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للبلدين.

وعملت لجنة الخبراء، على مدار ثلاثة أيام، على مناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري غدا.