محمود خالد يتأهل لنصف نهائي بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة

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حقق محمود خالد لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وزن ٧٢ الفوز على لاعب منتخب الصين بنتيحة 11-1 في دور الثمانية لبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة المقامة حالياً بمدينة الإسكندرية.

وبذلك صعد لاعب منتخب مصر للدور نصف النهائي واقترب بقوة من الفوز بميدالية جديدة للمنتخب المصري.

وحققت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية الفوز بنتيجة 0/5 على لاعبة منتخب فنزويلا في افتتاح المشوار.

وقدمت سمر حمزة أداء قوي مع اول مواجهه لها بالبطولة ووضح مدى تركيزها واستعدادها للمنافسة على لقب البطولة التى تشهد منافسة قوية نظراً لمشاركة العديد من أبطال العالم في اللعبة.

وحقق عبداللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن ١٣٠ ك الميدالية الذهبية .

وفاز لاعب منتخب مصر الموهوب نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجي في الدور قبل النهائي ثم اطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.



كما فاز هيثم فهمي لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وزن ٦٠ ك بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة .