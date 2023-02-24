مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الليجا

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بعد مواجهة كبيرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، سيوجه ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد حيث تستمر المباريات الصعبة لحامل اللقب الأوروبي.

وشهدت القائمة النهائية التي أعلن عنها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، غياب عدد من اللاعبين، حيث تعرض ديفيد ألابا لضربة في أوتار الركبة أمام ليفربول في آنفيلد، وتم استبعاده لمدة شهر تقريبًا.

بينما تعرض رودريجو أيضًا لإصابة عضلية في دوري أبطال أوروبا ويغيب لمدة أسبوعين.

وجاء القائمة النهائية لريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، لوكاس فاسكيز، روديجير.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، هازارد، ماريانو دياز، ألفارو.