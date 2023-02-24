الناتو يؤكد استمرار دعمه لأوكرانيا في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، استمرار دعمه لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة، وذلك بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر الناتو - في بيان اليوم - "أننا نعمل على زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها ضد روسيا، وسنواصل دعمنا طالما كان ذلك ضروريا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار، كما سنواصل التنسيق عن كثب مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الدولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول ذات التفكير المماثل".

وأضاف البيان "دول الناتو تظل مصممة على مواصلة الضغط الدولي المنسق على روسيا.. إنهم يعززون موقفنا الرادع والدفاعي بشكل كبير ويظلون على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء".

ولفت إلى أن "الناتو" أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى، وقد رحبنا باختيار فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو، وأكدنا مجددا التزامنا بسياسة الباب المفتوح للحلف.

وأوضح حلف "الناتو"، في ختام بيانه، "سنواصل تقوية شراكتنا مع أوكرانيا في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز تطلعاتها الأوروبية الأطلسية، كما نعمل على تعزيز شراكاتنا الأخرى، بما في ذلك من خلال مساعدة تلك الدول الأكثر عرضة للتأثير الخبيث لروسيا".