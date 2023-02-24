الصين تعتزم تعديل النظام المالي لتعزيز سلطة الرئيس شي

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الصيني شي جين بينج يسعى إلى منح الحزب الشيوعي الحاكم الذي يتزعمه سلطات أكبر في إدارة النظام المالي للبلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن المصادر القول إن السلطات الصينية تدرس إحياء اللجنة المركزية للعمل المالي شبه المجمدة منذ سنوات، لإعطاء الحزب الشيوعي مزيدا من السيطرة على السياسة المالية للبلاد.



وقال مصدر رفض الكشف عن هويته إنه من المتوقع تعيين دينج شوشيانج كبير موظفي الرئيس الصيني رئيسا للجنة.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن هي ليفنج المنتظر تعيينه نائبا لرئيس وزراء الصين للسياسة الاقتصادية في التعديل الحكومي المتوقع في الشهر المقبل، قد يتم تعيينه ممثلا للحزب الشيوعي في مجلس إدارة بنك الشعب (المركزي) الصيني.



وذكرت بلومبرج أن هذه التعيينات والتعديلات ستجعل السيطرة على صناعة السياسات الاقتصادية والمالية في يد الرئيس شي جين بينج. كما تشير هذه التعيينات والتعديلات إلى أهمية القطاع المالي الصيني الذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 60 تريليون دولار.