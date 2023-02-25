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كندا تقدم 4 دبابات جديدة لأوكرانيا طراز ليوبارد 2

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:44 م

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، أن كندا تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، والتي يقول إنها ستساعد البلاد على الفوز في ساحة المعركة ضد روسيا.

ويقول ترودو إن كندا ستتبرع بأربع دبابات قتال رئيسية إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا، ما يزيد مساهمة كندا العسكرية لأوكرانيا إلى ثمان دبابات في المجموع.

كما تتبرع كندا أيضا بمركبة إنقاذ مصفحة وأكثر من 5000 طلقة ذخيرة.

والتزم ترودو بفرض مزيد من العقوبات على "الأشخاص والشركات المتواطئة في حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا".

في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب، هاجم ترودو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه "بالجبان والضعيف"، وأكد أن كندا صديقة لأوكرانيا.


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