مباحثات جزائرية إماراتية حول تعزيز التعاون والشراكة في المجال الصناعي

بحث وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الجابر، سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجال الصناعي.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية، في بيان، أن الطرفين تطرقا - خلال اللقاء - إلى التعاون الاقتصادي والصناعي، مؤكدين إرادة البلدين في تعزيزه، كما اتفقا على التعجيل بتحديد مجالات الشراكة التي يمكن الشروع في تجسيدها على المدى القريب وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصادين؛ من أجل إبرام شراكات تسمح برفع حجم الاستثمارات والتجارة البينية.

وجدد الوزير الإماراتي جاهزية بلاده لإعطاء الدفع المناسب للتعاون بين البلدين.

يذكر أن وزير الصناعة الجزائري يقوم بزيارة رسمية إلى (أبوظبي) ليترأس رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، أعمال الدورة الـ15 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية المقررة غدا /الجمعة/.