 حرس الحدود البولندي: عدد الوافدين الأوكرانيين منذ فبراير الماضي يتجاوز 10 ملايين لاجئ - بوابة الشروق
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حرس الحدود البولندي: عدد الوافدين الأوكرانيين منذ فبراير الماضي يتجاوز 10 ملايين لاجئ

وارسو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:50 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 10 ملايين و33 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما ذكره راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 15 ألف لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى 8.13 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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