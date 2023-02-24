تقرير: المواطنون الهولنديون يتعرضون للتجاهل بشكل منهجي أثناء استخراج الغاز

كشف تقرير اليوم الجمعة، أن الدولة الهولندية وشركتا النفط شل وإكسون موبيل تجاهلت بشكل منهجي سلامة المواطنين في إنتاجها للغاز الطبيعي لعقود رغم الزلازل العديدة.



وتبين للجنة تحقيق برلمانية، أن "المال كان أكثر أهمية من السلامة والصحة.. وأن هذا كان له عواقب وخيمة".



وقدمت اللجنة تقريرها النهائي عن إنتاج الغاز في قرية زيريجب بالقرب من خرونينجن اليوم الجمعة.



وتحدثت النتائج عن "فشل استثنائي للنظام".



وأضافت أن سياسيين بارزين بينهم رئيس الوزراء مارك روته قللوا من خطورة الوضع لفترة طويلة جدا. وأضافت أن الوزراء تصرفوا بلا مبالاة.



وكان رد فعل السياسيين متسما بالصدمة من أحكام اللجنة. وقالت الحكومة إنها تريد التعليق في وقت لاحق. ولم تبد شركتا النفط أي رد فعل في البداية اليوم الجمعة.



وتبين للجنة أن شركتا النفط أبقتا إنتاج الغاز على وتيرة مرتفعة لفترة طويلة للغاية ودون داع، تحت ستار أمن الطاقة.