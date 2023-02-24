منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بمعاقبة روسيا على جرائمها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب نواب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمزيد من الدعم لأوكرانيا والمعاقبة على الجرائم الروسية.

وأدان النواب في بيان صدر اليوم الجمعة، انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل روسيا في أوكرانيا، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الأوكراني.

وحضر أكثر من 200 مندوب اجتماع الجمعية الذي تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا الكامل لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير 2022.

ونظرا لوجود مندوبين روس، قاطعت أوكرانيا الحدث، وكذلك فعل الوفد الليتواني.

وطالب الأعضاء بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في حرب أوكرانيا في المحاكم الدولية، بينما قالوا إنه ينبغي أيضا النظر في إنشاء محكمة دولية خاصة.

كما دعوا إلى دعم أوكرانيا من حيث الأمن والمساعدات الطارئة والاقتصاد.

وقال النائب البريطاني مارك بريتشارد "إذا كنا جميعا نريد السلام والمزيد من السلام، فإن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة والمزيد من الأسلحة".

وانتقد البرلمانيون الروس هذا العرض لدعم كييف، حيث قال فلاديمير دزاباروف إن: "جرثومة الطابع الأوكراني أصابت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ورفض نائب رئيس البرلمان الروسي، بيوتر تولستوي، التعليقات المتعلقة بعدم نجاح روسيا عسكريا ودبلوماسيا. وقال: "عندما نكون على الحدود البولندية، يمكننا مناقشة من يتقدم ومن يعزل من".

وتهدف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منع الصراعات وتعزيز الديمقراطية. وهي المنتدي الأمني الإقليمي الوحيد الذي يلتقي فيه أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل الولايات المتحدة بممثلين عن روسيا بانتظام.