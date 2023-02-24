الحسيني: كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية من أنجح البطولات تنظيميا في مصر

أكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح أن إقامة كأس العالم للسلاح في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية هو تتويج لنتاج سنة كاملة من التخطيط لاقامة حدث عالمي مثل هذا على أعلى مستوى.

وتقام خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق).

وأضاف الحسيني أن الاتحاد المصري للسلاح وضع خطة منذ الموسم الماضي لاستضافة هذه البطولة في العاصمة الإدارية ونظمنا عدد كبير من البطولات المحلية على هذه الصالة للتعرف على مميزاتها وعيوبها من أجل اخراج البطولة بشكل يليق باسم مصر كالمعتاد.

وأوضح الحسيني أن الاتحاد المصري نجح في التغلب علي جميع المعوقات التي قابلت البطولات المحلية خلال الفترة الماضية لنجد أمامنا بطولة بدون سلبيات حتى الان مع وجود إشادات كبيرة من المنتخبات الأجنبية المشاركة في البطولة، ونقوم بتقييم يومي لتنظيم البطولة لتلافي اي مشكلات تقابلنا.

وقال الحسيني: هذه البطولة من أنجح بطولات كأس العالم التي نظمتها مصر، فبعد نجاحنا الكبير وابهارنا الجميع ببطولة العالم التي نظمناها العام الماضي أصبحنا مطالبين دائمًا بتقديم نفس المستوى العالي من التنظيم.

وعن هدف منتخب مصر من البطولة قال الحسيني أن الاتحاد فضل المشاركة بعدد من اللاعبين أغلبهم صغار السن لنمحنهم احتكاك دولي مناسب على أرض مصر وكسر الرهبة الدولية لهم لاكتساب الثقة وتحسين تصنيفهم الدولي.

وأكد الحسيني أن منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية بالبطولة ولكن الهدف الأسمى هو تحسين تصنيف فريق الشيش ونتمنى أن نصل لدور الأربعة ونحقق إنجاز تاريخي.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.