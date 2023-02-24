محافظ الوادي الجديد: انطلاق مؤتمر سيدات أعمال مصر

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الجمعة، انطلاق المؤتمر السنوي الدولي الثامن لسيدات أعمال مصر، الذي تستضيفه المحافظة برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي تحت عنوان "التنوع التجاري من أجل الاستدامة"، في الفترة من ٢٣ حتى ٢٧ من فبراير الجاري، بمشاركة ١٥٠ سيدة أعمال مصرية وأجنبية.



جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للإستثمار والترويج، واللواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بهيئة الاستثمار، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.



وأكد الزملوط أن المؤتمر ناقش العديد من المحاور التي تتصل بالاستثمار ومجالات تمكين المرأة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون وعقد الشراكات مع الدول والجهات المختلفة.



وأشار، إلى استعراض مقومات البيئية واللوجيستية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، وتميز المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية عالية، وريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، بالإضافة للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير.



وتضمن المؤتمر عروضا لنماذج السيدات الناجحة في مجال العمل الخاص، بالإضافة لعروض عدد من الهيئات الاقتصادية، واستعراض التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية، والتي تمتاز المحافظة بزراعتها، بجانب عرض فيلم تسجيلي عن المقومات السياحية بالمحافظة ومستقبل الآثار بالوادي الجديد، في إطار ما يستهدفه المؤتمر من الترويج السياحي للمحافظة.