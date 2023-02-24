زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى دعم العالم الكامل لكسب الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على أهمية الدعم الكامل من العالم، إذا أريد لقوات كييف صد الغزو الروسي واسع النطاق، الذي بدأ قبل عام من اليوم.



وقال للصحفيين في كييف:"نحن بحاجة إلى دعم كامل من العالم"، مضيفا أنه للأسف لم يبدأ هذا الدعم إلا بعد بدء الغزو. وقال: "لم تكن هناك قبضة حديدية من الشركاء قبل الحرب".



وأضاف أيضا إنه يتعين على جيش كييف أن يحقق نجاحات عسكرية، حتى يحظى بالدعم الدبلوماسي.



وقال: "لا أحد يحب الخاسرين" مضيفا أن الانتصارات في ساحة المعركة ستؤدي إلى مزيد من الأمن.