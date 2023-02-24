مقتل خمسة من عناصر داعش في ضربة جوية عراقية شمالي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي فجر اليوم الجمعة بأن خمسة من عناصر داعش قتلوا في ضربة للطيران العراقي بمنطقة عمليات محافظة صلاح الدين /180 كم شمال بغداد/.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية، بعد مراقبة فنية ومتابعة من قيادة عمليات صلاح الدين وتخطيط وإشراف وتسخير الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أسفرت عن قتل خمسة من العناصر الارهابية في أطراف وادي العظيم ضمن منطقة عمليات صلاح الدين".

وتواصل القوات المسلحة العراقية عملياتها لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد بهدف القضاء على هذه العناصر التي تنشط بشكل منفرد في عدد من المناطق وتنفذ عمليات بين الحين والأخر.