قرينة الرئيس الأمريكي تحث الشباب في نامبيا على الدفاع عن الديمقراطية وتمكين المرأة

حثت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، الشباب في نامبيا على الدفاع عن الديمقراطية التي ناضل من أجلها آباؤهم وأجدادهم، ودعم وتمكين المرأة.

وقالت جيل - في كلمة القتها اليوم الجمعة، خلال زيارتها لنامبيا أمام أكثر من ألف طالب من مختلف المدارس: "يجب أن نتذكر أن الكفاح من أجل الديمقراطية لا نهاية له، إرساء قواعد الديمقراطية ليس سهلا ويتطلب مجهودا، لكن الأمر يستحق، لأن الديمقراطية تؤتي ثمارها".

وأضافت جيل - التي عملت مع الشباب طوال مسيرتها التدريسية التي استمرت 30 عاما - أن الطلاب يجب أن يمارسوا حقوقهم في الاختلاف والمعارضة، والتحدث عندما يرون الظلم، ودعم القادة الذين يستمعون إلى مخاوفهم.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن زيارة جيل لنامبيا تأتي في إطار جولتها الأولى بإفريقيا كسيدة أولى للولايات المتحدة، والتي تشمل ايضا كينيا، فيما تهدف الجولة للتركيز على تمكين النساء والفتيات وكذلك لتسليط الضوء على الجفاف المدمر الذي يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء القرن الأفريقي.