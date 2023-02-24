 الولايات المتحدة وإندونيسيا تبحثان تطور بنوك التنمية متعددة الأطراف - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وإندونيسيا تبحثان تطور بنوك التنمية متعددة الأطراف

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 3:13 ص

بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم /الخميس/، مع زيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي الحاجة الملحة إلى تسريع الجهود من خلال مجموعة العشرين لمعالجة قضايا إعادة هيكلة الديون الحالية.
وخلال اجتماعهما في إندونيسيا، شكرت يلين نظيرهتا على انخراط إندونيسيا المستمر في مسألة نقاط الضعف المتعلقة بالديون بين بعض الاقتصادات الناشئة والنامية.
وهنأت يلين إندونيسيا على الإطلاق الناجح لشراكة انتقال الطاقة العادلة في إندونيسيا، وأكدت على أهمية قيام البلدان بتعبئة تمويل إضافي للمناخ لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
كما ناقشت يلين دعم تطور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتقوية صندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي وفرقة العمل المشتركة بين التمويل والصحة لمجموعة العشرين.

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