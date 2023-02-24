عمرو أديب: الدولة تحتاج 23 مليار دولار حتى نهاية العام لسداد فوائد الديون وفوارق الاستيراد والتصدير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تحتاج ما بين 21 و23 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، لتسديد فوائد الديون وفوارق الاستيراد والتصدير.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تحتاج ما بين 5 و6 مليارات دولار حتى آخر مارس المقبل لتلبية الالتزامات والأقساط التي تقع على الدولة.



وأوضح أن هناك مسارين من أجل تلبية هذه الاحتياجات، هما طرح صكوك أو سندات أو من خلال بيع الأصول.



وأشار إلى طرْح الدولة مؤخرا، الطرح الأول للصكوك الإسلامية السيادية، حيث جمع هذا الاكتتاب نحو ستة مليارات دولار، علما بأن الطرح كان يستهدف تغطية 1.5 مليار دولار.



وطرحت مصر مؤخرا، أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات.



وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان، إنّ تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تمّ خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.



وأضاف أنّ هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أنَّ نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.