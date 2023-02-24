بلينكن يشيد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الأوكراني

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة بقوة الشعب الأوكراني، في خطاب أمام مجلس الأمن الدولى.

وقال بلينكن "بسبب المقاومة الشرسة التى أظهرها المدافعون الأوكرانيون فشل الرئيس (الروسي) بوتين في تحقيق هدفه الأساسي لغزو أوكرانيا ووجودها كدولة مستقلة واستيعابها داخل روسيا".

وأشار إلى عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين الذين قتلوا في الهجمات وإلى أن أكثر من 13 مليون شخص قد تم اقتلاعهم من ديارهم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى أن القوات الروسية "دمرت أكثر من نصف شبكة الطاقة في البلاد وقصفت أكثر من 700 مستشفى و 2600 مدرسة واختطفت ما لا يقل عن 6000 طفل أوكراني بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 4 أشهر ونقلتهم إلى روسيا".

وأضاف بلينكن يقول إن الروح المعنوية للأوكرانيين لم تتأثر وأصبحت أقوى من أي وقت مضى.