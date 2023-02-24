الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وفي زلزال تركيا المدمر تفاصيل كثيرة، كثير منها يحمل طابعا مؤلما بعدما انهارت آلاف البنايات على رؤوس ساكنيها، لكن تفاصيل أخرى أثارت شكوكا مفادها أن كل هذا الذي حدث في ذلك الفجر القاسي كان بفعل فاعل.



انشغل الناس بزلزال تركيا سوريا، تألموا وهم يرون أشخاص لا حول لهم محاصرين تحت الأنقاض، بين جثث باغتها الموت، وأحياء يموتون ببطء وينتظرون إما الانتشال أو رصاصة الرحمة من القدر، ومع حجم التألم والتأسي سرعان ما توجه العقل البشري نحو تلك النظرية الراسخة في العقول، وهي أن زلزال تركيا مصنوع.



جدل الزلزال المصطنع.. بدأ من هنا؟



جدلية صناعة زلزال تركيا بدأت من أنقرة نفسها، عندما نُسب إلى رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم القول إن الزلازل التي تتراوح قوتها بين سبع وثماني درجات على مقياس ريختر، يمكن أن تحدث بشكل مصطنع، علما بأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجة.



الأكثر من ذلك أن رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم، تحدث عما سماها "أسلحة قادرة على إحداث زلازل"، وشرح التقنية التي تُسخدم في تصنيع هذا الدمار قائلا إنَّه لإحداث مثل هذه الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق خمسة كيلومترات وتحدث زلزالا.



قدّم المسؤول التركي مزيدا من الشرح بقوله إن هناك أقمارا صناعية "Warrior" يمكنها إرسال هذه القضبان بطول عشرة أمتار من الفضاء إلى أي هدف، وقال إن أحدًا لا يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصة في دول مثل تركيا.



شبَّه يلدريم، ما سمّاه "هذا السلاح"، بأعمدة الكهرباء التي يبلغ ارتفاعها ما يتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار، ويقول: "إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء".



ويوضح إنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين، ثم تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض، وبسرعة كبيرة يحدث زلزال بقوة 7-8 درجات.

صرح رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، بكلام خطير:



"هناك أقمار صناعية من طراز Warrior يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف! وهي تخترق الأرض بعمق 5 كيلومترات مسببةً زلزالا قوته 7-8 درجات". pic.twitter.com/u7ZHHb5ZTF — الصين بالعربية (@mog_china) February 18, 2023





المسؤول التركي.. يتحدث للمرة الثانية؟



تصريحات المسؤول التركي، أثارت جدلا واسعا لا سيما أنها مثّلت تلميحا بأن زلزال تركيا مصطنع، ودعاه ذلك للخروج بتوضيح جديد.



قال يلدريم: "هناك العديد من التساؤلات حول الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا الفيديو القصير مقتطف من مؤتمر عقدته في معهد استراتيجي منذ فترة طويلة.. تحدثت عن نظام الأسلحة الذي يمكنه مسح مدينة صغيرة من الخريطة عند نشرها واستخدامها في مدار الأرض".

Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım+ — Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) February 15, 2023



وأضاف: "نظام هذا السلاح ليس له وظيفة مثل إطلاق خطوط الصدع أو خلق الزلازل التكتونية.. لذلك، لا علاقة لذلك بكارثة مرعش، وهو زلزال تكتوني وقع على خط صدع معروف.. لا أريد أن يساء فهمها.. تأثير هذا السلاح مشابه لتأثير نيزك".

Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem.

Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir. — Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) February 15, 2023





أحداث عززت لدى البعض نظرية المؤامرة



التوضيح الذي قدمه المسؤول التركي لم يُوقف حالة الجدل، لا سيما أن شواهد كثيرة دفعت الكثيرين، أو قادتهم، على الانجذاب أكثر لنظرية المؤامرة، بينها مثلا حدوث صواعق في أجواء تركيا قبل الزلزال بثوان.



أحد أهم هذه الشواهد هي صور الوميض الأزرق الذي شوهد في سماءات بعض الدول في المنطقة، على نحو أثار صدمة ورعبا، حيث سجلت ظهرت أضواء زرقاء ساطعة تشبه البرق بالتزامن مع الزلزال القاسية الأخيرة.



في هذه اللقطات، شوهد ضوء أزرق في سماء تركيا بالتزامن مع حدوث زلازل هاطاي الذي جاء بعد أسبوعين من زلزال 6 فبراير المدمر.





هذي الصور ناس التقطوها لحظة وقوع زلزال هاتاي الجديد الي صار أمس لظهور ضوء أزرق غريب في السماء



طبعاً الكثير فسورها كالعادة بأنها أضواء متعلقة بالكهرباء 🥴 pic.twitter.com/EZGVB9Snjp — فَتاةٌ فتِيةٌ (@93shashota) February 21, 2023