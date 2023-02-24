الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وفي زلزال تركيا المدمر تفاصيل كثيرة، كثير منها يحمل طابعا مؤلما بعدما انهارت آلاف البنايات على رؤوس ساكنيها، لكن تفاصيل أخرى أثارت شكوكا مفادها أن كل هذا الذي حدث في ذلك الفجر القاسي كان بفعل فاعل.
انشغل الناس بزلزال تركيا سوريا، تألموا وهم يرون أشخاص لا حول لهم محاصرين تحت الأنقاض، بين جثث باغتها الموت، وأحياء يموتون ببطء وينتظرون إما الانتشال أو رصاصة الرحمة من القدر، ومع حجم التألم والتأسي سرعان ما توجه العقل البشري نحو تلك النظرية الراسخة في العقول، وهي أن زلزال تركيا مصنوع.
جدل الزلزال المصطنع.. بدأ من هنا؟
جدلية صناعة زلزال تركيا بدأت من أنقرة نفسها، عندما نُسب إلى رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم القول إن الزلازل التي تتراوح قوتها بين سبع وثماني درجات على مقياس ريختر، يمكن أن تحدث بشكل مصطنع، علما بأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجة.
الأكثر من ذلك أن رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم، تحدث عما سماها "أسلحة قادرة على إحداث زلازل"، وشرح التقنية التي تُسخدم في تصنيع هذا الدمار قائلا إنَّه لإحداث مثل هذه الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق خمسة كيلومترات وتحدث زلزالا.
قدّم المسؤول التركي مزيدا من الشرح بقوله إن هناك أقمارا صناعية "Warrior" يمكنها إرسال هذه القضبان بطول عشرة أمتار من الفضاء إلى أي هدف، وقال إن أحدًا لا يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصة في دول مثل تركيا.
شبَّه يلدريم، ما سمّاه "هذا السلاح"، بأعمدة الكهرباء التي يبلغ ارتفاعها ما يتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار، ويقول: "إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء".
ويوضح إنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين، ثم تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض، وبسرعة كبيرة يحدث زلزال بقوة 7-8 درجات.
المسؤول التركي.. يتحدث للمرة الثانية؟
تصريحات المسؤول التركي، أثارت جدلا واسعا لا سيما أنها مثّلت تلميحا بأن زلزال تركيا مصطنع، ودعاه ذلك للخروج بتوضيح جديد.
قال يلدريم: "هناك العديد من التساؤلات حول الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا الفيديو القصير مقتطف من مؤتمر عقدته في معهد استراتيجي منذ فترة طويلة.. تحدثت عن نظام الأسلحة الذي يمكنه مسح مدينة صغيرة من الخريطة عند نشرها واستخدامها في مدار الأرض".
وأضاف: "نظام هذا السلاح ليس له وظيفة مثل إطلاق خطوط الصدع أو خلق الزلازل التكتونية.. لذلك، لا علاقة لذلك بكارثة مرعش، وهو زلزال تكتوني وقع على خط صدع معروف.. لا أريد أن يساء فهمها.. تأثير هذا السلاح مشابه لتأثير نيزك".
أحداث عززت لدى البعض نظرية المؤامرة
التوضيح الذي قدمه المسؤول التركي لم يُوقف حالة الجدل، لا سيما أن شواهد كثيرة دفعت الكثيرين، أو قادتهم، على الانجذاب أكثر لنظرية المؤامرة، بينها مثلا حدوث صواعق في أجواء تركيا قبل الزلزال بثوان.
أحد أهم هذه الشواهد هي صور الوميض الأزرق الذي شوهد في سماءات بعض الدول في المنطقة، على نحو أثار صدمة ورعبا، حيث سجلت ظهرت أضواء زرقاء ساطعة تشبه البرق بالتزامن مع الزلزال القاسية الأخيرة.
في هذه اللقطات، شوهد ضوء أزرق في سماء تركيا بالتزامن مع حدوث زلازل هاطاي الذي جاء بعد أسبوعين من زلزال 6 فبراير المدمر.
وعلى الرغم من أن هناك احتمالات قد تفسر هذه المشاهد، بينها مثلا احتمالات أن تكون أضواء البرق أو حتى انفجارات خطوط كهرباء أو عاصفة رعدية تزامنت مع كل ما يحدث من كوارث طبيعية.
برنامج عسكري وراء "الشك الكبير"
لكن المائلين لنظرية المؤامرة كان لهم تفسير آخر وهو الصور تدلل على أن الزلزال مفتعل بواسطة برنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد "هارب / HAARP"، وهو برنامج عسكري أمريكي يعتمد على إجراء تعديلات في الطقس، اعتمادا على دراسة خصائص وسلوك الأيونوسفير.
وكالة رويترز استبعدت دقة هذا الترجيح، وقالت إن البرنامج الذي يستخدم جهاز إرسال عالي الطاقة وعالي التردد لدراسة خصائص وسلوك "الأيونوسفير"، لا يملك القدرات التي تجعله قادرا على إحداث زلزال تركيا، حسبما نقلت عن مديرة برنامج "هارب" في جامعة ألاسكا فيربانكس جيسيكا ماثيوز.
وبحسب الوكالة، فإنَّ هذا البرنامج عبارة عن جهاز إرسال لاسلكي أكبر من معظم أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى، وليس من الممكن نظريا لجهاز هارب أن يخلق زلازل.
وHAARP هو جهاز إرسال لاسلكي أكبر من معظم أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى، وبحسب ديفيد هايسل أستاذ الهندسة في جامعة كورنيل توماس آر بريجز، فلا يمكن لهذا البرنامج أن يؤدي لخلق زلازل.
وأوضح هايسل أنّ برنامج HAARP لا يمكنه إحداث البرق، خلافا للادعاءات الواردة في مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت والتي تقول إن الصواعق "ليست طبيعية في الزلازل".
كما قال ديفيد مالاسبينا، وهو عالم أبحاث في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP) بجامعة كولورادو بولدر، إن موجات HAARP تشبه محطة بث إذاعي قوية AM ، ويضيف: "لا توجد آلية معروفة من قبل الذي يمكن أن يتسبب بث إذاعي AM في حدوث زلزال".
شكوك أخرى أثيرت بشأن أسلحة قيل إنها تُطلق نبضات كهرومغناطيسية عالية الكثافة، ووصل الأمر بآخرين أن تحدثوا عن قنابل نووية ذات تأثير موضعي، إلا أن الباحثين في علم الزلازل يؤكدون أن أسباب تلك الكوارث معروفة، وهي حدوث صدوع وفوالق أرضية، بينما لا توجد تفسيرات للزعم الذي يتحدث عن اصطناع لهذه الزلازل.
إذن.. هل الزلزال مفتعل وما قصة هذه الأضواء؟
أسباب عديدة قادت الأكاديمي عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وهو يتحدث لـ"الشروق"، ليدحض الرأي القائل إن الزلزال مُصطنع، كما فسر سبب ظهور هذه الأشعة الزرقاء.
يقول شراقي إن البشر أضعف من صناعة زلزال بهذه القوة التدميرية، التي تماثل 1000 قنبلة نووية، وهي قوة مفزعة بالنظر إلى أن الزلزال حرّك كتلة الأناضول بثمانية أمتار نحو البحر، علما بأن طول هذه الكتلة 1300 كيلو متر وعرض 500 كيلو متر، وهي تقريبا كل تركيا.
يُفسِّر شراقي سبب ظهور أضواء زرقاء اللون في عدة مناطق، بالتزامن مع زلازل تركيا، فيقول: "عند حدوث كسر في قشرة الأرض مع الزلزال ينجم عن ذلك قوة احتكاك كبيرة للغاية بين الصخور الصلبة بسبب الانزلاق الشديد".
يمضي شارحا: "نتيجة الاحتكاك الشديد تتحول بعض الصخور لما تشبه البودرة ومع الحرارة الشديدة تحدث شرارة كهربائية لا سيما عند تكوُّن فوالق وهو ما حدث بالفعل مع الحالة التركية.. هذا الأمر يؤدي إلى حدوث البرق وهو التفسير الأرجح لظهور هذا الضوء".
ويشير إلى أن هذه الأشعة الضوئية ظهرت في زلزال أخرى ضربت عدة دول بما في ذلك تركيا نفسها، وبينها زلزال 1999 الذي قتل ما يراوح 30 ألف شخص.