محامية في تونس: صدور حكم بسجن المعارض جوهر بن مبارك ستة أشهر

أعلنت محامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين الموقوفين في السجن بتونس، عن صدور حكم بسجن القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك ستة أشهر.

وقالت المحامية دليلة مصدق وهي شقيقة الناشط السياسي ورجل القانون جوهر بن مبارك، إنها أخذت علما بصدور حكم ضده اليوم.

وأوضحت في مقطع فيديو، أن الحكم يتعلق بدعوى قضائية قامت بتحريكها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد المعارض جوهر بن مبارك بسبب تصريحات له في وسائل الإعلام انتقد فيها الانتخابات البرلمانية لعام 2022 التي أعقبت سيطرة الرئيس قيس سعيد على الحكم.

وجوهر بن مبارك يقبع في السجن منذ نحو عام مع قياديين آخرين معارضين للرئيس قيس سعيد، للتحقيق في تهمة التآمر على أمن الدولة. ولم توجه له أي تهم رسميا في الدعوى.

وأصدرت أمس المحكمة الابتدائية حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي المتواجد خارج البلاد، ثماني سنوات بسبب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت تحريضا على الدولة وعلى العنف بين التونسيين.