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وزيرة الخارجية الألمانية ترفض الدعوات لإجراء مفاوضات مع بوتين

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 3:59 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 3:59 ص

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، الدعوات لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت بيربوك: «نسمع هذه الأصوات التي تقول (تفاوضوا مع بوتين) ولكن بوتين يوضح تماما أنه لا يرغب في التفاوض من أجل إحلال السلام».

وأضافت الوزيرة الألمانية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الجمعة، أن بوتين يشير مرارا إلى انتصاراته.

وسألت بيربوك المجلس: «روسيا، وهي عضو دائم في المجلس، ترغب في أن تتنازل دولة مستقلة عن حقها في الوجود. أين سنكون إذا ساد هذا المبدأ».

وتساءلت بيربوك: «أي منا سيكون التالي الذي يتعرض للغزو من جار لا يرحم؟.. إذا رضخنا لهذا، ستكون هذه نهاية الميثاق الخاص بالأمم المتحدة. لذلك لن نوقف دعمنا لأوكرانيا، ليس الآن وليس غدا».

يذكر أن الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية تحل اليوم السبت الـ24 من فبراير.

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