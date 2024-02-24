وزير الخارجية الأوكراني متفائل إزاء مستقبل بلاده في الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي يزور حاليا أوديسا برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، عن تفاؤله إزاء مستقبل بلاده في الاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا، اليوم السبت، خلال ظهور مشترك مع بيربوك في معبر بالانكا الحدودي بين مولدوفا وأوكرانيا: "قبل عامين، لم أكن لأتصور أنه في 2024 ستكون هناك العديد من الأسباب للفخر بأن يكون المرء أوروبيا".

وتأتي رحلة الوزيرين فيما تحيي أوكرانيا الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي الشامل.

وقالت بيربوك إن اليوم يمكن أن يوصف بأنه "يوم الفرحة" لأنه يمكن رؤية علم الاتحاد الأوروبي عند المعبر الحدودي، و"على مدار العامين الماضيين ، سافرنا عبر هذا الطريق الأوروبي معا".

وقرر الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي أن يطلق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، لكنه يتوقع أن يستغرق انضمام أوكرانيا للاتحاد سنوات عديدة.

وذكر كوليبا أن أوكرانيا وأوروبا سارتا في طريق مشترك في العامين الماضيين منذ نشوب الحرب.

وأشار إلى أن أوكرانيا يتم تزويدها بالأسلحة وهي في طريقها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أوروبا نفسها كفاعل قوي يصنع "قرارات تاريخية طموحة". وأضاف كوليبا أن "التاريخ تتم كتابته الآن".