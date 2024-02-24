 إدانة رئيس سابق لجماعة ضغط أمريكية مدافعة عن حيازة السلاح بالفساد - بوابة الشروق
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إدانة رئيس سابق لجماعة ضغط أمريكية مدافعة عن حيازة السلاح بالفساد

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 10:56 ص

أدانت هيئة محلفين في نيويورك واين لا بيير، أحد كبار أعضاء جماعات الضغط الأمريكية سابقا بشأن حقوق حيازة السلاح، ومسئولين تنفيذيين آخرين في "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة" (إن.آر.إيه) بتهم تتعلق بالفساد.

وبعد أسبوع من المداولات، وجدت هيئة المحلفين أن لا بيير أساء استخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية ووجه عقودا مربحة للأصدقاء والأقارب، بما في ذلك إنفاق ملايين الدولارات ببذخ على السفر والطائرات الخاصة والملابس، طبقا لما ذكرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، في بيان أمس الجمعة.

وتبين أنه تسبب في خسائر للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بقيمة حوالي 4ر5 مليون دولار ووجهت له أوامر بدفع 35ر4 مليون دولار. وتردد أنه سدد جزء من المبلغ.
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