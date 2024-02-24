تعتزم كندا تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار كندي (2ر2 مليار دولار أمريكي) هذا العام، لدعم الاقتصاد الذي مزقته الحرب وتعزيز جيشها حيث تبحث كييف عن طرق للتحوط ضد النقص المحتمل في المساعدات الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، في بيان، إن التمويل الكندي سيساعد الحكومة الأوكرانية على تلبية ميزان المدفوعات واحتياجات الميزانية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتبحث أوكرانيا عن طرق لتجديد الإمدادات العسكرية المتضائلة حيث لا تزال حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة مجمدة في الكونجرس بعد أن عارضها العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، بتحريض من الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل هذا العام.

وزار ترودو أوكرانيا اليوم السبت، في إظهار للدعم، حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين على مدرج مطار هوستوميل، أحد الأماكن الأولى التي هاجمتها روسيا قبل عامين.

وقال في البيان: "سنقف مع أوكرانيا بكل ما يتطلبه الأمر، مهما طال الأمر".

كما وقع ترودو وزيلينسكي اتفاقا أمنيا يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين.