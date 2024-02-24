بريطانيا: 250 مليون جنيه إسترليني لتعزيز مدفعية أوكرانيا

تعهدت بريطانيا باستثمار نحو 250 مليون جنيه إسترليني (317 مليون دولار) في إنتاج قذائف مدفعية لأوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب لاروسية الأوكرانية.



وكانت المدفعية عاملا مهما في مقاومة أوكرانيا، وتهدف الحزمة التي تبلغ قيمتها 245 مليون جنيه إسترليني والتي تم الإعلان عنها اليوم السبت إلى تعزيز احتياطيات كييف من ذخيرة المدفعية.



وخلال الإعلان اليوم السبت، الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت تشابس، إن "التصميم الراسخ والمرونة" لدى أوكرانيا يواصلان "إلهام العالم".



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تشابس قوله: "على عكس المتوقع، صدت القوات المسلحة الأوكرانية الغزاة الروس لتستعيد نصف الأراضي التي احتلها بوتين، مع تقليص قدرات روسيا بشكل كبير، وتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 30% من أسطول البحر الأسود الروسي، فضلا عن تدمير آلاف الدبابات والمركبات المدرعة".



وأكد تشابس: "لكنهم لا يستطيعون الانتصار في هذه الحرب بدون دعم المجتمع الدولي- ولهذا السبب نواصل القيام بكل ما يلزم لضمان استمرار أوكرانيا في القتال حتى تحقيق النصر".



وأوضح أن "نحو ربع مليار جنيه إسترليني من التمويل البريطاني سيعزز مخزونهم الحيوي من ذخيرة المدفعية، بينما يكمل سلاح الجو الملكي تسليم المزيد من الصواريخ المتقدمة المضادة للدبابات".



وأضاف: "معا، سوف نضمن فشل بوتين وتحقيق انتصار للديمقراطية والنظام القائم على القواعد والشعب الأوكراني".