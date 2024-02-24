هجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف الشرطة الملكية الكندية

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها، لافتة إلى أنها تتصدى له.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكندية ماري إيف بريتون، في بيان، إنه لم يحدث أي تأثير على عمل الشرطة، كما لم يتم رصد أي تهديد لسلامة وأمن الكنديين، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت: «لا توجد أيضا تأثيرات معروفة على سلامة وأمن حلفاء كندا حول العالم».

وتابعت بريتون أن ما سمته «انتهاكا» بهذا الحجم يعد أمرًا مثيرًا للقلق.

لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن الاستجابة السريعة واستراتيجيات الحماية التي تم وضعها توضح أهمية الإجراءات التي تم اتخذها لاكتشاف هذه الأنواع من التهديدات ومنعها.

كما أشارت إلى أن الشرطة ستعمل مع شركائها في الأمن القومي لمواصلة تقييم نطاق الانتهاك الأمني ومحاسبة المسئولين.