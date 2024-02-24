باحثون يابانيون يكتشفون بروتين لعلاج ضعف إنجاب الرجال

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توصل باحثون يابانيون من جامعة دافوس الأمريكية، إلى نوع من البروتينات قادر على حل أسباب مشكلة ضعف الإنجاب عند الرجال ومنها انخفاض نمو الحيوانات المنوية.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة دافوس درسوا عددا من الفئران ذات الخصوبة العالية وضعف فرص الإنجاب بنفس الوقت بسبب عدم نمو الحيوانات المنوية.

ولاحظ الفريق تكرر افتقار الفئران الذكور ضعيفة الإنجاب لأحد أنواع البروتينات معروف بكثرته في السائل المنوي لبقية ذكور الفئران.

وعرف الباحثون البروتين المذكور atf7P2 والذي وجدوا أنه يعمل على حماية الكرموزومين إكس وواي من الاختلاط مع كروموزومات أخرى.

وأوضحت الدراسة أن اختلاط الكروموزومين المذكورين بأي أزواج أخرى يعطل نمو الحيوان المنوي، لكن البروتين المذكور يعمل على عزلهما لحين انتهاء عملية الانقسام بأمان.

وتابع الباحثون أن ثمة فائدة إضافية لذلك البروتين، لكونه يقضي على الطفيليات التي تظهر بالسائل المنوي وتسبب أمراضا وراثية تنتقل للجنين المستقبلي عقب التخصيب.