أستاذ دراسات دولية: الولايات المتحدة تريد توسيع الصراع في منطقة البحر الأحمر

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن إرسال الصين لأسطول بحري للمنطقة، وسط تصاعد التوترات، أمر شغل أذهان الكثير من دول العالم، خاصة أن الولايات المتحدة على خط النار في المنطقة.

وأشار «الشاهر»، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الولايات المتحدة، هي من تريد توسيع الصراع في منطقة البحر الأحمر، مضيفًا: «على النقيض نجد أن الصين تفكر بشكل عقلاني في هذه الأزمة».

وأضاف أن من يتصور بأن الصين ستخوض حربًا خارج أرضها أمر غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الصين تفكر فقط في مصالحها الاقتصادية في العالم.

ونوه أن الصين أعلنت في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات، بأن القوة ليست حل للنزاع، لافتًا أنه «في المقابل نجد الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأكرانيا وتشتبك مع الحوثين».