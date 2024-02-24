إيتيدا تنظم مائدة مستديرة حول أفضل نماذج تعزيز تنافسية شركات البرمجيات المحلية واعتمادها دوليا من SECC

نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مائدة مستديرة حول أفضل الممارسات العالمية لرفع أداء المؤسسات وشركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وعلى رأسها نموذج استحقاق الجودة المدمج والمعروف باسم CMMI.

وحضر المائدة المستديرة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز SECC وعدد من قيادات الهيئة والغرفة، وسط مشاركة واسعة من رؤساء شركات البرمجيات المحلية ومديرى وقيادات تكنولوجيا المعلومات بالجهات المستفيدة من خدمات المركز.

وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة التى عُقدت بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل العديد من النقاشات حول فاعلية اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج (CMMI) وآثاره فى تحسين ورفع كفاءة العمليات لدى شركات تكنولوجيا المعلومات. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية والرؤى المستقبلية والتحديات التى تواجهها الشركات.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، حرص الهيئة على التواصل البنَّاء مع شركات تكنولوجيا المعلومات وشركات البرمجيات والاطلاع على الرؤى المختلفة بما ينعكس إيجابيا على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود تنمية الصناعة المحلية من خلال رفع كفاءة الشركات ومساعدتها على التواجد فى الأسواق العالمية، من خلال دعم وتطوير صناعة البرمجيات فى مصر، والارتقاء بهندسة البرمجيات لتصبح أكثر تنافسية.

وأكد الظاهر أن زيادة الطلب على المهارات المحترفة المتخصصة بصناعة البرمجيات ومنتجات البرمجيات عامل جذب كبير للسوق المصرية، بما توفره من مهارات محترفة وحلول ومنتجات خلاقة من شأنها أن تفتح أسواقًا خارجية، إقليميًا وعالميًا، تُدر على الاقتصاد المصرى دخلًا بالعملة الأجنبية.

تناول اللقاء دور الهيئة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة من الاعتمادات والشهادات الدولية وذلك من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح وتجارب وخبرات الشركات التى حصلت على الاعتماد الدولى من مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بالهيئة، وإبراز الأثر والعائد الإيجابى ونتائج الأداء بعد اعتماد نموذج CMMI العالمى وأهم مجالات التحسين بالشركات.

وشدد الرئيس التنفيذى للهيئة على ضرورة مواكبة الشركات المحلية للاتجاهات العالمية وأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز قدراتها التصديرية واستمرارها فى المنافسة عالميا بما يساهم فى ترسيخ مكانة مصر فى مجال صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وتعزيز جاذبيتها كمقصد رائد عالميا فى هذا المضمار.

وأضاف الظاهر أن الهيئة تتطلع من خلال اللقاءات المتواصلة بالشركات والمنظمات الشريكة إلى رسم خريطة جديدة لبرامج بناء القدرات والاعتمادات الدولية التى تعتزم الهيئة دعمها وإتاحتها للصناعة المحلية بناء على طلب السوق العالمية، مشيرا إلى الدور الإيجابى الذى يقوم به الخبراء المعتمدون دوليا لدى مركز SECC فى نقل التكنولوجيا الحديثة والأطر والممارسات العالمية ووضعها فى متناول الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومساعدتهم على تنفيذها وتطبيقها.

ويهدف هذا التعاون تعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وتنمية قدرات الشركات من أعضاء الغرفة ورفع كفاءتها وجودة منتجاتها وتأهيلها للتصدير ودخول أسواق جديدة عبر الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافى عليها.





