تحرير 180 محضرا تموينيا بـ6 مراكز في الدقهلية

قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال من خلال قطاع التموين، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.

وأسفرت عن تحرير 180 محضرا بالمخالفات بنطاق 6 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن دكرنس والمنصورة وتمي الأمداد وأجا ومنية النصر وبلقاس بنطاق المحافظة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال التجارية المتنوعة ومحال الجزارة، وتقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 220 مخبزا؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمي.