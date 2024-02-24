الشرطة الهولندية تحتجز نشطاء مناخ بعد إغلاقهم الطريق السريع في أمستردام

فضت قوات الشرطة الهولندية، اليوم السبت، حصارا على الطريق السريع من قبل نشطاء المناخ في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت الشرطة في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تويتر" سابقا، إنه تم إبعاد 40 متظاهرا على الأقل عن الطريق، ومن ثم تم نقلهم من موقع الحادث بواسطة حافلات.

وأفادت الشرطة بأنها احتجزت 27 شخصا في وقت سابق، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت بشكل سلمي.

وأغلق المحتجون من حركة "تمرد ضد الانقراض"الطريق السريع "إيه 10" حول أمستردام، لفترة قصيرة بعد ظهر اليوم للاحتجاج على تمويل الوقود الأحفوري.