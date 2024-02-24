قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم لا يتزعزع لأوكرانيا

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم السبت، بمواصلة "الدعم الذي لا يتزعزع" لأوكرانيا مع دخول الغزو الروسي للبلاد عامه الثالث.

ودعت مجموعة السبع أيضا، في بيان صدر عقب مؤتمر عبر رابط فيديو شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو إلى "سحب قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".

وجددت مجموعة السبع تأكيدها على التزامها بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، وقالت: "نكثف مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا ونزيد من قدراتنا على الإنتاج والتسليم لمساعدة البلاد".

وتضم مجموعة السبع كلا من أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان.

واستضافت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجموعة السبع، الاجتماع من كييف، حيث سافرت مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب.