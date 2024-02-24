صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء تغذية واضح في القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن القدرة قوله إن قوات الاحتلال ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.



وأضاف أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية.



وتابع: «نحن عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات»، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أفادت في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.



وأضافت أن استمرار العدوان على غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية وهو ما يريده الاحتلال وداعميه، ذاكرة أن نصف مليون مواطن شمال غزة يواجهون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.



وأشارت إلى أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغدية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.