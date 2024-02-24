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وفاة رئيس المحكمة العليا الروسية عن عمر ناهز 80 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 3:24 م

أعلنت المحكمة العليا الروسية، اليوم السبت، وفاة رئيس المحكمة فياتشيسلاف ليبيديف، عن عمر ناهز 80 عاما.

وتولى ليبيديف، الذي كان ينظر إليه بوصفه قدم دعما مؤثرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منصب رئيس المحكمة العليا، في عام 1989، قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتحت قيادة ليبيديف، واجهت المحكمة انتقادا من نشطاء حقوق الإنسان، الذين زعموا أنها لم تتخذ قرارات مستقلة، لكنها خدمت الكرملين كأداة للسلطة السياسية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن القاضي توفي في المستشفى، في أعقاب تشخيص إصابته بالسرطان.

يذكر أن ليبيديف ولد في موسكو في عام 1943.


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