نتنياهو: سأجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب للموافقة على الخطط العملياتية في رفح

يواصل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقديم الوعود للغاضبين من المستوطنين "الإسرائيليين" بإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



ورغم مرور 141 يوما من بدء عدوان الاحتلال على البشر والحجر في القطاع، واستهداف قواته المدنيين الأبرياء والبنى التحتية في القطاع بهدف جعله مكانا غير صالح للحياة، لم يستطع جيش الاحتلال أن يحقق وعوده للمستوطنين وتلقى ضربات موجعة على يد عناصر المقاومة الفلسطينية.



وقال نتنياهو، السبت، إن حكومته ستعيد المحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة، قائلا:"سنستعيد الرهائن وسنقضي على حماس ونحقق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة".



وأشار إلى أنه سيجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين منها.



يشار إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت خلال اليوم الـ141 من العدوان إلى 29,606 وأكثر من 69 ألف مصاب، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.