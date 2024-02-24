الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وبمقتل الضابط، تبلغ خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع 577 قتيلا، حسب إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.