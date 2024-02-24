الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة

الأكثر قراءة
زاهي حواس: إعادة تركيب حجارة الأهرامات مهمة مستحيلة حتى لو أحضرنا منكاورع نفسه
موازنة النواب: انخفاض ملحوظ للدولار في السوق السوداء خلال أيام ليقارب السعر الرسمي
كيف يؤثر تعديل قانون ضريبة الدخل على المواطن وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية؟
رئيس شعبة القصابين: تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة.
وبمقتل الضابط، تبلغ خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع 577 قتيلا، حسب إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.