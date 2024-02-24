الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد بعض أصحاب الأمراض المزمنة بغزة لعدم توفر الأدوية

قال مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إنّ 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة لا تتوفر لهم الأدوية التي يحتاجونها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك عددًا من المرضى استشهدوا جراء عدم القدرة على الحصول على الدواء.

وأوضح قوات الاحتلال عملت منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، على حرمان الفلسطينيين من الخدمات الطبية والصحية.

وذكر أن الاعتداء على الكوادر الطبية مستمر منذ بداية العدوان، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأوضح أن هناك 99 معتقلًا لدى جيش الاحتلال من الكوادر الطبية، سواء من العاملين في الهلال الأحمر أو خارجه، بجانب استشهاد 370 بين طبيب وممرض ومسعف.

وأوضح أنّ هذه الاعتداءات تمثل تحديا لكل المواثيق الدولية التي تنص على عدم استهداف الخدمات الصحية والإسعافية.

وشدد على أن إسرئيل تضرب بعرض الحائط جميع هذه المواثيق، وتواصل الاعتداء على الكوادر الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.