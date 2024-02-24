قال مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إنّ جيش الاحتلال يواصل العمل على تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإخراج جميع المستشفيات عن العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الاحتلال يستهدف أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يحصلون على خدمات صحية تذكر.

وذكر أن جيش الاحتلال يركز على المستشفيات والقطاعات التي تقدم الخدمات الطبية بشكل خاص، ما حال دون تلقي الكثير من المواطنين الخدمات الطبية سواء عمليات جراحية للمرضى والمصابين أو توفير العلاج لمن يحتاجونه.

ولفت إلى معاناة الكوادر الصحية من الاستهداف من قِبل جيش الاحتلال، كما أن المستشفيات تعاني من نفاد هائل للوقود والأكجسين ومستلزمات الجراحة وأدوات التعقيم والتخدير.

وأشار إلى إجراء العمليات في الكثير من الأحيان دون تخدير بما في ذلك عمليات الولادة التي باتت مشكلة كبرى في القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع تكثيف جيش الاحتلال من غاراته على كل أرجاء القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.