سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعيد برج إيفل في باريس فتح أبوابه مجددا يوم غد الأحد بعد إضراب استمر ستة أيام من جانب الموظفين ، حسبما أعلنت شركة "إس إي تي إي" المشغلة اليوم السبت بعد اتفاق مع النقابات العمالية لإنهاء النزاع.

وينص الاتفاق على إنشاء لجنة لمراقبة النموذج الاقتصادي وتطوير الاستثمار في العمالة ودخل الشركة، وفقا للشركة المشغلة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر. وأضرب الموظفون في برج إيفل يوم الاثنين الماضى للمطالبة بصيانة أفضل للمعلم الواقع بالعاصمة باريس.

ويقولون إن الصدأ ينخر في البرج، حتى في الوقت الذي تجني فيه سلطات المدينة الملايين من مبيعات التذاكر وتخفض الصيانة.

وأعلنت الشركة المشغلة، أمس الجمعة، أنه سيتم مراجعة العقد مع إدارة المدينة، والذي يستمر حتى عام 2030.

وقالت الشركة إنها تعتزم تقليل الأموال المدفوعة للمدينة من أجل مراعاة فقدان الدخل خلال جائحة فيروس كورونا والتكاليف الإضافية لتجديد الهيكل.

ويجب أن يتلقى الموظفون تأكيدات بأن ظروف عملهم وأجورهم لن تتأثر.

وتم بناء برج إيفل الذي يزيد عمره على 130 عاما، بالقرب من نهر السين لمعرض باريس العالمي واكتمل في عام 1889.