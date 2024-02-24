الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال القطاع

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، للجزيرة، إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث، أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.