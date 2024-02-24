إزالة 420 تعديا منذ بدء حملات الموجة 22 بكفرالشيخ

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شهدت محافظة كفر الشيخ، منذ بدء الموجة 22 حسب تكليفات رئيس الجمهورية، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إزالة 420 تعديا خلال الأيام السابقة بمراكز المحافظة المختلفة منذ بدء حملات إزالة الموجة 22 حسب توجيهات الرئيس بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 43 ألفا و800 تعد على أملاك الدولة ،وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية (ري - صرف).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة لإزالة جميع التعديات بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ بهدف استرداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.