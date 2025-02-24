أحمد الشرع يجتمع بممثلين عن الدروز وسط تهديدات إسرائيلية

اجتمع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الاثنين، ممثلين عن الطائفة الدرزية في البلد.

ونشرت صفحة رئاسة المرحلة الانتقالية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها للقاء الشرع مع "وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية.

هذا الاجتماع، الذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله، هو أول تحرك من الشرع تجاه دروز سوريا بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد في حال استهداف المجتمع الدرزي في جنوب سوريا.

وقال نتنياهو الأحد "لن نتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا"، كما طالب بإخلاء مناطق في جنوب سوريا من السلاح.



واليوم الاثنين أيضا، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إجراءات لتنظيم دخول عمال دروز من سوريا للعمل في بلدات إسرائيلية بمرتفعات الجولان، وفق ما أكده مصدران أمنيان لقناة "كان" الإسرائيلية.