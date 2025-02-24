حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الاثنين، من خطر العودة إلى حقبة «حكم الطغاة»، داعيا إلى بذل جهود عاجلة لتجنب أحداث «خطيرة للغاية».

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، أضاف تورك: «في القرون السابقة، كان الاستخدام غير المقيد للقوة من جانب الأقوياء، والهجمات العشوائية على المدنيين، وتهجير السكان، وعمالة الأطفال، أموراً شائعة».

وقال: «كان بإمكان الدكتاتوريين أن يأمروا بارتكاب جرائم فظيعة تؤدي إلى وفاة أعداد هائلة من الناس، لذلك يجب الحذر لأن الأمر يمكن أن يحدث مرة أخرى».

#عاجل: الأمم المتحدة تحذر من عودة حكم "الطغاة"#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 24, 2025

وانطلقت الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقره بجنيف، اليوم الاثنين، وتناقش الدورة موضوعات متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين.

ويتضمن جدول أعمال المجلس وبنوده الثابتة، المسائل التنظيمية والإجرائية، والتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.