 الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يطالب روسيا بسحب قواتها بشكل فوري من أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 24 فبراير 2025 7:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يطالب روسيا بسحب قواتها بشكل فوري من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 7:40 م | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 7:40 م

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أوكراني يطالب بانسحاب فوري لكل القوات الروسية من أوكرانيا في الذكرى السنوية الثالثة للغزو.

وجاء التصويت لصالح القرار في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، والتي لا تكون قراراتها ملزمة قانونا ولكن ينظر إليها على أنها مقياس للرأي العالمي، بتأييد 93 عضوا ومعارضة 18، فيما امتنعت 65 دولة امتنعت عن التصويت.

وتعد نسبة التأييد هذه أقل من نسبة تأييد قرارات سابقة، حيث أدانت أكثر من 140 دولة عدوان روسيا وطالبت بإلغاء ضمها لأربع مناطق أوكرانية.


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