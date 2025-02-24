مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الإثنين على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

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من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا قدمته الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الدائمة للصين التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس: "سيجري التصويت في الساعة 03:00 مساء بتوقيت نيويورك (00:00 بتوقيت جرينتش)"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية.

ويدعو المقترح الأمريكي، وفقا لدبلوماسيين، إلى إنهاء الحرب دون أن يصف روسيا بالـ "معتدي"، أو يطالب بسحب قواتها من أوكرانيا.

ويتناقض هذا مع مشروع قرار مدعوم من جانب أوروبا، يطالب بانسحاب قوات موسكو بصورة فورية من أوكرانيا.

ويرى دبلوماسيون أن المقترح الأمريكي يمثل تحولا في نهج واشنطن تجاه الصراع، وهو الأمر الذي قد يقلل من عزلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويزيد الضغط على أوكرانيا للتفاوض.