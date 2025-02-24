أفادت وسائل إعلام صينية بأن شركة صينية منحت موظفيها العازبين أو المطلقين، مهلة للزواج بحلول نهاية شهر سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن «الفصل» مصير كل من يرفض ذلك.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن التقارير التي نشرتها تلك الوسائل، أنه «يتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم، وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم، وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم من العمل».

وأشارت التقارير إلى أن شركة «مجموعة شونتيان الكيميائية» الصينية تشترط على جميع العازبين والمطلقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عاماً، أن «يتزوجوا ويستقروا» بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.

وأوضحت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن مكتب إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي قال إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة، في إشارة إلى أن السلطات المحلية لفتت إلى أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية، ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.

وأفادت الصحيفة بأن «مجموعة شونتيان الكيميائية» تأسست عام 2001، وهي واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي، مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يقع مقرها الرئيسي.

يذكر أن عدد الزيجات في الصين انخفض إلى مستوى جديد بلغ نحو 6.1 مليون في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 20.5 في المائة بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.