 الخارجية الفلسطينية: استقدام الاحتلال الدبابات في عدوانه استكمال ممنهج للإبادة والتهجير والضم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: استقدام الاحتلال الدبابات في عدوانه استكمال ممنهج للإبادة والتهجير والضم


نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 6:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 6:45 ص

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من استقدام جيش الاحتلال دبابات ثقيلة إلى محيط جنين، واعتبرته مقدمة لتعميق عدوانه وتوسيع جرائمه ضد شعبنا عامة، وفي شمال الضفة ومخيماتها خاصة، في وقت تفاخر به وزير جيش الاحتلال بأن جيشه سيمنع عودة المواطنين المهجرين من المخيمات إلى منازلهم، وأوعز ببقاء الجيش لفترة طويلة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، تصريحات وزير الجيش كاتس واستقدام الدبابات وترهيب المواطنين المدنيين العزل وتهديدهم باستخدامها، يمثل تصعيداً خطيراً للأوضاع في الضفة، ومحاولة مكشوفة لتكريس حرب الإبادة والتهجير ضد شعب اعزل.

وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم عدوان الاحتلال المنفلت من أي قانون أو اتفاقيات موقعة، وإجباره على وقف عدوانه ضد شعبنا وحقوقه وفي مقدمتها بقاؤه على أرضه.


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