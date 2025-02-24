وزارة البيئة تطلق تطبيقات جديدة لتنظيم الأنشطة السياحية ورصد الكائنات البحرية في المحميات

انطلقت فعاليات الجلسة التوعوية التي تنظمها وزارة البيئة ضمن مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية".

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات قطاع السياحة والبيئة.

يهدف المشروع إلى دعم التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ وتعزيز الاستدامة البيئية للأنشطة السياحية، من خلال تطبيقات رقمية حديثة تساهم في تنظيم السياحة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية.