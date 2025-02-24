 ملك الأردن يستقبل أحمد الشرع في عمّان الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 24 فبراير 2025 9:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ملك الأردن يستقبل أحمد الشرع في عمّان الأربعاء المقبل

وكالات
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 6:59 م

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سيزور الأردن يوم الأربعاء المقبل.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمّان في السابع من يناير الماضي، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وزار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر الماضي، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان في حينها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر الماضي اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك