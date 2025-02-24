ملك الأردن يستقبل أحمد الشرع في عمّان الأربعاء المقبل

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سيزور الأردن يوم الأربعاء المقبل.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمّان في السابع من يناير الماضي، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وزار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر الماضي، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان في حينها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.

واستضاف الأردن في 14 ديسمبر الماضي اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.